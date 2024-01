GAZZETTA, Fiorentina su Laurientè ma muro Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rendimento di Armand Laurienté in questa prima parte di stagione è stato al di sotto delle aspettative (anche se non vanno dimenticati i tre assist) eppure Alessio Dionisi nel suo 4-2-3-1 di fiducia gliene ha data e anche tanta: 18 presenze da titolare e una da subentrato. In pratica ha sempre giocato.L’attaccante francese lo scorso anno si è fatto apprezzare soprattutto per la capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Tanto da essere un nome caldo del mercato in estate.

Però il Sassuolo ha fatto muro e così sembra fare anche in questa sessione: la Fiorentina ci ha fatto più di un pensiero ma per ora Laurienté non si muove. Per dare una mano a un Sassuolo che cerca continuità ma che con le grandi si esalta: oltre alla Juve, all’andata ha battuto anche la capolista Inter e la Fiorentina quarta.