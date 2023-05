GAZZETTA, Chiesti 11 punti di penalizzazione per Juve

Fonte: Gazzetta.it

È durata quasi tre ore l'udienza davanti alla Corte federale d'Appello, con le parti collegate da remoto, compreso il presidente Ferrero. Il procuratore Chinè ha aumentato la richiesta rispetto all'ultimo processo, chiedendo inoltre 8 mesi per i 7 ex dirigenti. I giudici sono ora in camera di consiglio per definire la sentenza

È di 11 punti di penalizzazione la nuova richiesta formulata alla Corte federale d'Appello dal capo della Procura federale Giuseppe Chinè contro la Juve nel processo plusvalenze: il 20 gennaio, nel procedimento riaperto per revocazione, la richiesta era stata di 9 punti, diventati 15 con la sentenza della Corte. Il procuratore cercando un'afflittività tale da poter precludere la partecipazione della Juve alle prossime coppe europee, si dovrebbe essere basato sulla classifica di Serie A di questa mattina, anche se il club sarà impegnato questa sera a Empoli. Chiesti anche 8 mesi di inibizione per i 7 ex dirigenti bianconeri (l'ultima volta ne aveva chiesti 12).