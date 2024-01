GATTUSO JR, Firma con l'OM: giocherà nelle giovanili

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro Gattuso a Marsiglia. Il giovane Francesco, figlio di Rino, è stato tesserato dall'Olympique Marsiglia per la formazione giovanile dei francesi. Anche nel corso della sua esperienza al Valencia Francesco aveva seguito il padre in Spagna per giocare sempre nell’Academy in attesa di trovare il momento opportuno per fare minutaggio anche tra i grandi.