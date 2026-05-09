Gasperini: "Tecnico e ds devono lavorare insieme con l'unico obiettivo di migliorare la squadra"

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Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa la butta a ridere quando gli viene chiesto se è un allenatore con pieni poteri che rinnova tutti e chiama i DS? "Infatti abbiamo rinnovato tutti e abbiamo il DS (ride, ndr). Io lavoro per far vincere la squadra domani, le altre questioni verranno discusse con la società che ora è impegnatissima. La società però si muove, magari non è ancora il momento giusto".

Poi prosegue: "Allenatore e DS devono lavorare insieme, raccontarsi poche storie e parlarsi con sincerità. L'unico obiettivo deve essere il miglioramento della squadra, cercando le giuste caratteristiche per il tecnico parallelamente alla risorse del club. Per me sono ruoli vicini. Continuo a dire che parliamo poco di calcio, ma di tante altre cose. Non parliamo di giocatori e di squadre, ma non mi interessano. Sono molto debole su questo aspetto, io mi sposto sempre sul campo e mai su queste cose. Non è questione di contrastare, io cerco di seguire i miei punti di forza e sviluppare il tipo di gioco che voglio fare".