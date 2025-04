Gasperini sulle critiche dopo il ko con la Fiorentina: "A Firenze si può perdere, faccio fatica a parlare di crollo"

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia dello scontro diretto di domani con la Lazio, rifiutando di parlare di crollo soprattutto in riferimento alla gara con la Fiorentina:

"A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo, siamo arrivato da due partite in cui avevamo vinto con la Juventus e giocato bene contro l'Inter - spiega l'allenatore in conferenza stampa - Mi sembra che si stia esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto. Ci sono otto partite da giocare, non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva, questa descrizione che viene fatta non mi trova d'accordo, penso non sia nemmeno veritiera per ciò che si vede anche allo stadio. Io distinguo i tifosi dall'aspetto mediatico. I tifosi hanno sempre avuto grande entusiasmo, hanno sempre riempito lo stadio. Per dna i tifosi dell'Atalanta sono molto tosti, molto combattivi per cercare di raggiungere gli obiettivi. In tutta la stagione si è creata un'aspettativa, resta da capire se quella sia la normalità o una cosa straordinaria".

Ci sono quattro scontri diretti, può essere particolarmente importante?

"È la bellezza di questo campionato, ci sono tutte squadre forti, la dimostrazione ancora una volta di quanto sia stato straordinario il campionato in questo momento. Bisogna avere la mentalità e la forza, la determinazione per raggiungere il risultato".