Gasperini sul possibile scudetto dell'Atalanta: "La gente deve sognare. Se ci credi, nulla è impossibile"

Con il netto 4-0 rifilato alla Juventus all'Allianz Stadium, l'Atalanta si conferma terzo incomodo per Inter e Napoli nella lotta scudetto. Gian Piero Gasperini non si nasconde: "La gente deve sognare, non bisogna mai togliere i sogni ai tifosi. Noi abbiamo detto che è sempre una cosa impossibile: se però ci credi fortemente, le cose possono diventare anche possibili. Inter e Napoli sono due squadre forti ovunque, non perdono mai un colpo.

Domenica abbiamo una partita con l'Inter: con loro arriviamo da sette sconfitte consecutive. In questo momento del campionato, non è mai successo che fosse tre punti davanti alla Juventus e in piena lotta per il titolo alla trentesima giornata. Sicuramente è un grande piacere".