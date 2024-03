GASPERINI, Scamacca in buone condizioni. Juve forte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima della super sfida in casa della Juventus: "Loro in difficoltà? La Juve ha delle risorse tali che anche quando va in difficoltà sa sempre reagire, rimane una squadra molto forte, è stato straordinario quello che hanno fatto nel girone d'andata. Ha avuto una flessione forse dovuta alla marcia dell'Inter, però la squadra rimane comunque forte. Scamacca? Ha fatto sicuramente un ottimo match, è in una buona condizione.

Oggi parte dall'inizio, anche se in attacco abbiamo diverse soluzioni". Quella in arrivo sarà un'altra settimana ricca d'impegni per i bergamaschi, dopo il test continentale davanti al proprio pubblico domenica pomeriggio ci sarà un'altra partita al Gewiss Stadium: a Bergamo arriva la Fiorentina, l'obiettivo dei padroni di casa sarà quello di accumulare più punti possibili prima della sosta.