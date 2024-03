GASPERINI, Scalvini forse si è stirato. CDK? Vediamo

FirenzeViola.it

Giorgio Scalvini è uscito per un problema muscolare nel corso di Napoli-Atalanta, match dell'ora di pranzo. Il difensore della Dea sarà da valutare per la gara di mercoledì con la Fiorentina, quando i bergamaschi verranno a Firenze per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Ne ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Maradona anche il tecnico Gian Piero Gasperini:

Preoccupa Scalvini?

"Sì, forse è qualcosa di muscolare, dobbiamo aspettare domani. Sì è dovuto allungare per evitare un'azione pericolosa, forse si è stirato".

Su De Ketelaere, infortunatosi in nazionale col Belgio: "Ce la fa per la Coppa Italia? Ni, vediamo".