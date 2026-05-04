Gasperini: "Per fortuna ho trattenuto Pisilli. Crediamo nella Champions"
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, commenta così a DAZN la vittoria contro la Fiorentina: "L'obiettivo è fare queste prestazioni per finire la stagione. Abbiamo recuperato elementi importanti e abbiamo dimostrato che questa squadra gioca un buon calcio. Non abbiamo margini di errore e ci prepariamo per questo".
Si aspettava questo Pisilli?
"Ha sempre avuto un ruolo importante, fino a dicembre ha giocato poco perché è molto giovane e non aveva una definizione nel ruolo. Ha avuto una maturazione sotto tutti gli aspetti ed è un giocatore affidabile, oltre che duttile. Si parlava di un suo addio a gennaio per fortuna sono riuscito a trattenerlo".
Dybala come sta?
"Questi ragazzi hanno sentimenti, carattere e qualità. Lui purtroppo è stato fuori tanto, in un momento in cui stava bene fisicamente. Oggi non è quel giocatore, speriamo di rivedere il vero Dybala nelle prossime partite".
Ha sempre creduto alla rincorsa Champions?
"Sempre. Insieme a tutta la squadra, nessuno ci ha aiutato con questo obiettivo, ce lo siamo messi noi. Non ce l'ha chiesto la società e neanche la critica. Per noi è stato da subito un obiettivo".
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