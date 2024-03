GASPERINI, Nostra priorità vincere la Coppa Italia

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, inconsuetamente di mercoledì sera, di Europa League contro lo Sporting Lisbona, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche degli obiettivi della stagione dei nerazzurri. In modo particolare l'allenatore dei bergamaschi ha sottolineato come una delle priorità per l'Atalanta sia la vittoria della Coppa Italia, competizione in cui i nerazzurri sono in semifinale contro la Fiorentina(Doppio confronto in programma tra il 3 e il 24 aprile). Queste le parole di Gasperini: "Noi e lo Sporting siamo due squadre che giocano un calcio simile, ma con caratteristiche diverse.

Attraverso il gioco cercano di vincere le partite, l’esempio delle gare nel girone è eclatante. Per lo Sporting vincere il campionato penso sia prioritario, ma per noi è prioritario vincere la Coppa Italia, qualificarci in campionato per l’Europa e andare avanti in Europa League