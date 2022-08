GASPERINI, Malinovskyi è sul mercato

(ANSA) - BERGAMO, 20 AGO - "Malinovskyi era arrivato come regista adattandosi a punta alla Ilicic, ma è giusto che l'Atalanta scelga un giocatore più idoneo in sede di mercato". Alla vigilia del Milan, Gian Piero Gasperini esclude l'ucraino dal big match considerandolo apertamente un'operazione in uscita. "Abbiamo passato anni a inseguire un elemento con le caratteristiche di Josip (fuori rosa e in partenza verso Bologna, ndr) - dice ancora il tecnico della Dea -. Ruslan è bravissimo ma in quel ruolo offensivo è adattato pur avendo fatto cose egregie. Però resta un centrocampista". Sulle soluzioni d'attacco contro i rossoneri, l'allenatore nerazzurro non scioglie la riserva: "Abbiamo più soluzioni, c'è anche Boga. Lookman lo abbiamo visto due martedì fa allo stadio anche in partitella, a Genova è entrato benissimo segnando il 2-0, ha tecnica e velocità. Ala o attaccante puro? Definizioni sempre molto soggettive. E' uno che arriva dentro l'area anche se non ha la forza di Zapata", spiega Gasperini. Infine, sul nuovo arrivato spiega che "Soppy fa il primo allenamento oggi, è un giocatore di fascia, molto giovane, un investimento per il futuro. Ne abbiamo sei tra una corsia e l'altra, vorrà dire che voleremo sulle ali: potremmo fare una doppia fascia, una sopra l'altra". (ANSA).