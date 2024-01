GASPERINI, La Coppa Italia trofeo possibile per noi

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 02 GEN - "La Coppa Italia è importante: abbiamo giocato due finali negli ultimi anni senza riuscire a vincerle e per una società come la nostra è l'unico trofeo avvicinabile". Alla vigilia dell'ottavo di finale casalingo col Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini fissa l'obiettivo del passaggio ai quarti senza sottovalutare l'avversario: "Non è un turno di serie A, è a eliminazione diretta e gli altri ottavi di finale hanno già riservato sorprese - ha spiegato a Sportmediaset -. La partita col Sassuolo è da affrontare con la giusta attenzione, è difficile da superare anche se in campionato non si sta ripetendo come gli altri anni: domenica col Milan è stato in partita fino alla fine". Gasperini rimarca l'importanza dell'unico trofeo in bacheca a Zingonia, vinto nel lontano 1963: "Per una società come la nostra è difficile pensare allo scudetto e alla Champions.

Nell'albo d'oro sono sempre le stesse squadre che vincono, noi cercheremo di inserirci". Turnover a parte, il tecnico nerazzurro è alle prese con un giocatore recuperato e il nuovo acquisto, sempre in difesa: "Dovremmo aver recuperato Scalvini, per il resto più o meno siamo quelli. Hien copre un settore dove nelle ultime settimane siamo stati in difficoltà, saprà darci una mano importante: conosce il campionato italiano, gioca già da un paio d'anni nel Verona e potrà essere sicuramente utile", chiude Gasperini. (ANSA).