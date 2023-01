GASPERINI, Diatriba clamorosa: faccio rose giuste

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro lo Spezia commentando anche le voci di qualche problema con la squadra : "Si è creata una diatriba clamorosa (ride, ndr), non ho mai avuto problemi di rosa. Non faccio rose corte, faccio rose giuste: penso che sia più importante avere una squadra forte che una rosa ampia, certe questioni servono solo per gettare fumo agli occhi della gente.

Se devo scegliere tra le due scelgo qualche giocatore in meno, anche perché i giocatori costano. E' una mia scelta indiscutibile, ho sempre fatto questo: per me è così, ognuno può avere la sua idea. Io lavoro così, quest'anno è un po' diverso: c'è una situazione numerosa, ma non ci sono state possibilità diverse, non credo sarà diverso a gennaio. Io non ho mai mandato via nessuno. Domani partiamo 25, lasciamo a casa Demiral e Musso. Porto Hateboer, anche se non è a posto: è un capitano, è arrivato da ragazzo ora è un uomo".