GASPERINI, A Firenze e Cagliari abbiamo cancellato Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in vista della sua sfida di Europa League contro il Liverpool. La Dea proviene da due ko consecutivi, quelli con la Fiorentina in Coppa Italia e col Cagliari in campionato, argomenti trattati dallo stesso Gasperini:

Come viene visto il Liverpool dopo le ultime due sconfitte con Fiorentina e Cagliari?

"Sono state due sconfitte che hanno cancellato la vittoria di Napoli di una settimana fa... Giocheremo la gara cercando di riscattare la sconfitta di Cagliari che è stata pesante perché maturata nei minuti finali. Giochiamo contro i primi in Premier e contro il modello di calcio più bello per come interpretano le partite e per l'intensità con cui giocano. Dovremo fare il massimo per fare bella figura. Sono cambiate tanto le squadre rispetto a 4 anni fa".

Il primo pensiero entrando ad Anfield?

"E' sempre un'emozione venire qua, in uno degli stadi più belli d'Europa. La scorsa volta non c'era il pubblico ed è stato un rammarico, ora vedremo il vero Anfield".