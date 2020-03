GASP, Calcio antidepressivo: dovevamo continuare

"Il calcio come antidepressivo, come forma di sopravvivenza, è così che lo considero". Gian Piero Gasperini, in un'intervista al Corriere dello Sport dopo la grande impresa contro il Valencia in Champions League, ha spiegato il suo punto di vista sullo stop del calcio: "Le abitudini sono importanti e non solo per noi italiani. La visione di una partita, una parentesi di leggerezza, può risultare addirittura terapeutica. Hanno voluto dare un segnale forte, bah... Bisognava andare avanti con le porte chiuse. Io la penso così".