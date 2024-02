GARZYA, Lotta Champions tra romane, Viola, Bologna e Dea

FirenzeViola.it

© foto di lorenzo.marucci

Luigi Garzya, ex difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei giallorossi. Nel farlo, si è soffermato anche sulla lotta Champions, citando anche la Fiorentina: "Facile parlare adesso con 4 vittoria in 5 partite. Hanno fatto una scelta ponderata perché per qualsiasi allenatore, dopo l’esonero di Mourinho, sarebbe stata dura anche per un fattore ambientale.

De Rossi e Totti rappresentano la storia della Roma recente e il primo si sta dimostrando all’altezza. Questo dimostra che bastava davvero poco per vivacizzare la squadra, secondo me con Mourinho i calciatori erano un po’ ingabbiati. Penso che i giallorossi lotteranno fino alle fine per un posto in Champions League con Bologna, Fiorentina, Atalanta e Lazio".