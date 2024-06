GARNERO, No di De Zerbi a convocazione all'Olimpiade

FirenzeViola.it

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Roberto De Zerbi non lascerà partire Daniel Garnero per l'Olimpiade con il Paraguay Under 23. Come riporta The Athletic, nonostante sia un pilastro dell'Albirroja il tecnico italiano ha deciso di non lasciar partire il classe 2004, a differenza di Enciso del Brighton, Valentin Barco e Facundo Buonanotte che potrebbero, invece, essere scelti dall'Argentina per andare alle Olimpiadi al pari di Beltran per la Fiorentina.