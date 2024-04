GALLOPPA, Vogliamo la coppa. Anche per Joe

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa, intervistato da SportItalia, si è espresso così nel prepartita: "Siamo contenti. Abbiamo fatto qualcosa di storico con sei anni consecutivi in finale. Vogliamo portare questo trofeo a casa con una squadra giovane".

Sulle difficoltà iniziali della squadra nel girone d'andata

"Credo che abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo. Non è mai facile. Le prestazioni le abbiamo fatte anche nel girone d'andata poi i risultati per episodi non sono arrivati".

Come approcciare questa finale

"Sappiamo che loro sono molto fisici che sui duelli sono forti. Dobbiamo essere puliti tecnicamente e stare attenti sulle seconde palle dove loro sono molto bravi".

Sul rapporto con Scurto

"Con Giuseppe ci conosciamo. E' bello ritrovarsi in queste situazioni".

Sulla morte di Joe Barone

"Sicuramente è stato un fulmine a ciel sereno. Noi come staff abbiamo sofferto molto perché abbiamo perso un riferimento. Abbiamo un motivo in più per onorare questa maglia. con Joe avevo un buonissimo rapporto".