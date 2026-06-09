Galloppa è anche nella short-list del Catanzaro per sostituire Aquilani

Galloppa è anche nella short-list del Catanzaro per sostituire AquilaniFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:48News
di Redazione FV

C'è anche Daniele Galloppa nella lista degli allenatori che potrebbero sostituire Alberto Aquilani al Catanzaro. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ormai ex tecnico della Fiorentina Primavera, reduce dalla vittoria dello Scudetto di categoria al Viola Park, è tra i tre profili papabili per la squadra calabrese che aveva provato a confermare Aquilani con un rinnovo importante ma lo ha visto salutare per la Serie A, il tecnico romano allenerà il Sassuolo la prossima stagione.

Galloppa ma non solo

Oltre a Galloppa, per il Catanzaro ci sono Davide Possanzini e Guido Pagliuca, ex Juve Stabia ed Empoli, profilo navigato con ottima conoscenza del torneo cadetto. Su Galloppa invece ha attivato i contatti il Modena negli scorsi giorni: per lui in ogni caso si prospetta una panchina di Serie B.