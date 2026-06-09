Galli sponsorizza Grosso: "Meritava una piazza come Firenze: un connubio interessante"
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Filippo Galli, dirigente ed ex giocatore del Milan, ha commentato a Radio Serie A l'approdo di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: "Grosso è un tecnico di cui si parla un gran bene e ha dimostrato ottime cose nel corso dei suoi ultimi anni a Sassuolo. Meritava una piazza come Firenze. La Fiorentina evidentemente non è rimasta del tutto soddisfatta del lavoro svolto da Vanoli, nonostante abbia portato la squadra alla salvezza. Ma credo alla fine sia stato Paratici a voler fortemente Grosso in panchina. Lo ritengo un connubio interessante quello tra la Fiorentina e Grosso".
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