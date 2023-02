GALLI, Non si può dire nulla ai giocatori della Viola

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così dei temi legati a casa viola: "In Italia la squadra di Italiano è di facile lettura e le altre squadre riescono a controbattere facilmente. In Europa non c'è quell'attenzione che mettiamo in Serie A. Ai giocatori non si può dir nulla secondo me ma se gli avversari buttano un pallone nello spazio i centrali devono coprire una larga porzione di campo. E dopo 5-6 corse, alla fine diventa difficile. Serve ritrovare i tempi e l'ordine".