GALLI, Gol Mota? Colpa è di Quarta non di Terracciano

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così della sfida persa dai viola contro il Monza ieri: “La rete del 2-1 di Dany Mota è la classica occasione in cui i viola prendono gol. Quarta ha commesso un errore che aveva già fatto anche in passato. A parer mio la colpa non è affatto di Terracciano perché sul rinvio degli avversari non bisogna mai far rimbalzare la palla per terra. L’estremo difensore non può intervenire su un pallone teso e lungo, quindi la colpa è più di Quarta che del portiere viola”.