GALEONE, Mi incuriosisce la Fiorentina. Arthur il top

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del weekend che ha segnato la ripresa del campionato di Serie A: "Ho capito che è sulla strada giusta prima ancora di iniziare a chiacchierare con lui: si è presentato molto sereno e in gran forma fisica, sono segnali anche quelli - le parole dell’ex tecnico, 82 anni -. Max è entusiasta di come ha lavorato la squadra in estate e della disponibilità dimostrata da tutti i giocatori. E mi ha parlato molto bene dei giovani in organico: è convinto, in particolare, che Yildiz possa fare molto bene già nel corso di questa stagione, a dispetto dell’età. A me, invece, dispiace che Berardi sia un’operazione che pare sfumata: so quanto Allegri lo stimi da anni e sono certo che avrebbe fatto divertire anche i tifosi".

Sull’esordio con l’Udinese.

"Ho visto trame offensive molto interessanti, le qualità e la duttilità di Cambiaso sulla sinistra permettono di aumetare le soluzioni. Ma da una squadra di Max non mi sarei aspettato una ripresa con così tante occasioni concesse agli avversari: se registrerà anche la fase difensiva, senza impegni in Europa, potrà dire la sua per lo scudetto. Penso se lo contenderà con il Napoli e le due milanesi, quindi le solite, mentre le romane e l’Atalanta sono un passo dietro. E mi incuriosisce molto la Fiorentina: Arthur è il prototipo di giocatore di Italiano".