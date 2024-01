GABBIA, Sbarcato in Italia: "Contento di tornare al Milan"

FirenzeViola.it

Matteo Gabbia è tornato in Italia con un volo proveniente dalla Spagna: il centrale classe '99 ha concluso anzitempo la sua esperienza in prestito al Villarreal e torna così al Milan per mettere una pezza a una difesa in questo momento falcidiata dagli infortuni. Domani Gabbia svolgerà tutti i passaggi di rito, idoneità sportiva compresa, prima di tornare ad allenarsi a Milanello con i suoi compagni di squadra.

Appena atterrato, queste le parole di Gabbia ai cronisti presenti: "Sono molto contento, sono pronto e carico - riporta TMW. Domani iniziamo, speriamo siano sei mesi belli per me e per la squadra. Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni. Il mio sogno è sempre stato giocare al Milan, in Spagna stavo bene ma s'è sono contento che la società abbia pensato a me per ovviare al problema dei tanti infortuni. Pioli mi ha chiesto se stessi bene, le mie condizioni, se ero allenato. Col mister ho sempre avuto un bel rapporto, è stato un piacere risentirlo. L'obiettivo è far felici i tifosi il più possibile. Ibra dirigente? Non l'ho sentito, ma lui è un personaggio importante, una storia incredibile, sarà affascinante vederlo anche nelle vesti di dirigente"