G.SPORTIVO, Ranieri-stop. Maxi multa per fumogeni

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Mastrandrea alla luce di quello che hanno raccontato le sfide della 23a giornata di Serie A. Sul conto della Fiorentina due decisioni, una annunciata - la squalifica di Ranieri per somma di ammonizioni, dieci in tutto - e una a sorpresa, ovvero una multa salata in virtù del comportamento dei tifosi viola nel settore ospiti dello stadio Via del Mare.

A proposito dell'ammenda - di 8.000 euro - si spiega che è stata comminata "per avere suoi sosteni tori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sette fumogeni sul terreno di giuoco".