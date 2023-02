G. SPORTIVO, Multa all'Empoli per ritardo della gara

Tra le decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A c'è anche una multa di 2mila euro comminata all'Empoli "per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara". Per quanto riguarda i calciatori, sono 13 ad essere squalificati in vista del prossimo turno: Bronn, Aina, Akpa Akpro, Bandinelli, Bijol, Birindelli, Demiral, Di Francesco, Lauriente, Locatelli, Rovella, Marlon e Smalling.