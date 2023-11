FUTSAL, Firenze C5 vince il derby e allunga

Al Palafilarete il Firenze C5, chiamato a confermare i progressi di gioco e di risultati dell’ultimo periodo, si afferma sui rivali cittadini del GF Rione per 5-3 (marcatori Dini, Y. Leone, Khalid 3) in una gara piena di tensione per la posta in palio ed il numero di ex in campo.

Il Futsal Firenze C5, che ha militato nella massima serie, esce nel finale con la qualità dei suoi giovani ed allunga in classifica guadagnando una posizione più tranquilla nel campionato di serie C1 maschile. E’ infatti un importante passo in avanti per mantenere la categoria e per il progetto di rilancio che prevede lo sbarco al nazionale nel triennio ma soprattutto per consolidarsi come riferimento per il Futsal e per Firenze.