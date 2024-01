FUNARO, Tutti vogliamo stadio riqualificato. Striscioni...

Fonte: Toscana TV

L'assessore e candidata sindaco per il Pd Sara Funaro ha parlato di stadio all'interno di Telegram trasmissione di Toscana Tv: "L'interlocuzione con la Fiorentina e tutte le parti ci sono sempre state, l'amministrazione sta lavorando in maniera importante sia per dare delle risposte con l'auspicio che la Fiorentina possa giocare a Firenze sia per i tifosi che per la società e l'amministrazione per cui l'obiettivo è comune, ma ci tengo a sottolineare che l'amministrazione sta cercando di fare di tutto per dare una risposta e avere uno stadio che sia uno stadio completamente riqualificato e questo penso valga per tutti perché la nostra città si merita uno stadio rimodernato. E' chiaro che ci sono stati una serie di step che hanno creato delle difficoltà ma l'amministrazione ha sempre messo un impegno molto importante a partire dal sindaco".

Inconterà i tifosi anche lei ed è rimasta colpita dagli striscioni? "Il tifo non deve confondersi con la politica e per quanto riguarda il fatto di essere napoletani abbiamo avuto La Pira che è stato un grande sindaco ed era siciliano. Perciò il fatto di rappresentare la nostra città e farlo ai massimi livelli non ha niente a che vedere con le origini. Siamo fiorentini se si vive e si ama Firenze"