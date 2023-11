FROSINONE, Un super Cerofolini manda i ciociari agli ottavi

FirenzeViola.it

Colpo esterno del Frosinone in casa del Torinonei sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Di Francesco passa con il risultato di 2-1: i ciociari segnano per primi al 5' con Ibrahimovic, il classe 2005 alla prima da titolare segna subito con un destro a fil di palo dopo una mischia, ma i granata già al 31' trovano il pari con Zima, che di testa sugli sviluppi di corner insacca alle spalle di Cerofolini. Nella ripresa il portiere gialloblù salva il risultato in almeno due occasioni su Pellegri e Vlasic, portando la sfida ai supplementari, dove Reinier decide la gara con un piatto destro da solo davanti a Gemello al 98'.

Il Torino reagisce e colpisce la traversa con Karamoh, oltre a creare altre potenziali occasioni, ma non sfonda ed esce dalla competizione.