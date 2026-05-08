Frosinone in Serie A, Empoli Salvo, Pescara in C: i verdetti dell'ultima giornata di B
Si è chiusa una stagione incredibile di Serie B con una serata ricca di emozioni, gol e verdetti definitivi tra promozione, playoff e salvezza. Il grande protagonista è il Frosinone, che travolge il Mantova e conquista la promozione diretta in Serie A insieme al Venezia, già promosso da una settimana. Delusione invece per il Monza, fermato in casa dall’Empoli (che si salva) e costretto ai playoff. In coda retrocedono Pescara, Reggiana e Spezia, mentre il Bari riesce ad agguantare i playout contro il Südtirol.
I risultati finali della 38ª giornata
Avellino-Modena 1-0
Catanzaro-Bari 2-3
Cesena-Padova 3-4
Frosinone-Mantova 5-0
Monza-Empoli 2-2
Pescara-Spezia 1-1
Reggiana-Sampdoria 1-0
Südtirol-Juve Stabia 1-1
Venezia-Palermo 2-0
Virtus Entella-Carrarese 2-1
Promosse in Serie A: Frosinone, Venezia
Il Frosinone chiude al secondo posto grazie al netto successo sul Mantova e vola in Serie A insieme al Venezia.
Playoff: il tabellone
Direttamente in semifinale: Monza, Palermo
Turno preliminare:
Catanzaro-Avellino
Modena-Juve Stabia
Playout:
Bari-Südtirol
Retrocesse in Serie C: Pescara, Reggiana, Spezia
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