Frosinone in Serie A, Empoli Salvo, Pescara in C: i verdetti dell'ultima giornata di B

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Si è chiusa una stagione incredibile di Serie B con una serata ricca di emozioni, gol e verdetti definitivi tra promozione, playoff e salvezza. Il grande protagonista è il Frosinone, che travolge il Mantova e conquista la promozione diretta in Serie A insieme al Venezia, già promosso da una settimana. Delusione invece per il Monza, fermato in casa dall’Empoli (che si salva) e costretto ai playoff. In coda retrocedono Pescara, Reggiana e Spezia, mentre il Bari riesce ad agguantare i playout contro il Südtirol.

I risultati finali della 38ª giornata

Avellino-Modena 1-0

Catanzaro-Bari 2-3

Cesena-Padova 3-4

Frosinone-Mantova 5-0

Monza-Empoli 2-2

Pescara-Spezia 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-0

Südtirol-Juve Stabia 1-1

Venezia-Palermo 2-0

Virtus Entella-Carrarese 2-1

Promosse in Serie A: Frosinone, Venezia

Il Frosinone chiude al secondo posto grazie al netto successo sul Mantova e vola in Serie A insieme al Venezia.

Playoff: il tabellone

Direttamente in semifinale: Monza, Palermo

Turno preliminare:

Catanzaro-Avellino

Modena-Juve Stabia

Playout:

Bari-Südtirol

Retrocesse in Serie C: Pescara, Reggiana, Spezia