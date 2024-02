FROSINONE, I convocati di DiFra: Lirola e Valeri ok

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco i convocati di Eusebio Di Francesco per la trasferta di Firenze, dove domani il Frosinone affronterà la Fiorentina nel lunch match delle 12.30. Recuperano Lirola e Valeri, mentre sarà out Zortea. Anche gli ex viola Giuseppe Caso e Jaime Baez sono convocati, dopo le esclusioni delle scorse settimane legate al mercato. Ancora out invece Bonifazi e Ghedjemis, oltre ai lungodegenti Oyono, Marchizza e Kalaj.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri.

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Garritano, Gelli, Mazzitelli, Harroui, Reinier.

Attaccanti: Baez, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Ibrahimovic, Kvernadze, Soulè, Seck.