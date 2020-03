FROSINONE, Covid-19: fermiamo la B fino a aprile

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Fermiamo il nostro campionato per almeno due settimane: e' la richiesta avanzata alla Lega di serie B dal presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, per l'emergenza coronavirus. In una lettera aperta indirizzata al n.1 della Lega, Mauro Balata, Stirpe chiede uno slittamento di due giornate (che sommato alla pausa di Pasqua porterebbe a un fermo fino al 3 aprile), col posticipo di 10 giorni dei play off e la prospettiva di aggiornarsi a inizio aprile per eventuali altre decisioni. Il presidente del Frosinone, che parla di "richiesta reiterata", la motiva con la tutela della salute di atleti, staff e personale impegnati nelle partite a porte chiuse e con la necessita' di non distogliere medici e operatori di pubblica sicurezza. (ANSA).