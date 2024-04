FROSINONE-BOLOGNA, Finisce 0-0 ma che brividi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna pareggia 0-0 a Frosinone dopo un finale da brividi. I ciociari giocano meglio nel primo tempo, nei secondi quarantacinque minuti però i rossoblu ci provano più volte sbattendo su un super Turati, autore di almeno un paio di parate decisive. L'ultima al 94' su Ndoye vale il pareggio con l'ex Basilea che sulla respinta spara alto a porta vuota: un brivido per i tifosi dello Stirpe. Frosinone che sale a 26 punti restando però al terzultimo posto, così come il Bologna, pur arrivando a -1 momentanei dalla Juventus, resta al quarto posto in Serie A, a +3 sulla Roma.