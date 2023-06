FROSINONE, Angelozzi: "Domani annuncio Di Francesco"

FirenzeViola.it

"Domani ci sarà l'annuncio di Eusebio Di Francesco come nuovo tecnico del Frosinone". Lo ha annunciato dal Gran Galà del calciomercato di Rimini Guido Angelozzi, uomo mercato del Frosinone. Queste le parole riportate da TMW: "Perché questa scelta? Per me è uno dei migliori allenatori italiani, ci ho già lavorato, per cui ripeto, è un allenatore top. L'ho scelto perché so che è bravo, non deve dimostrare niente anche se ha avuto qualche disavventura. Un allenatore se è bravo è bravo".

Cos'è successo con Grosso? "Non è successo niente, ci ha portati in Serie A. Lo ringraziamo, gli vogliamo bene e lo stimiamo. Dopo due anni e mezzo voleva cambiare, ma ci sta, è una cosa normale. Si è preso un momento per riflettere, sono sicuro che quando sarà richiamato anche lui sarà un allenatore top come Di Francesco. Hanno entrambi un gioco propositivo, sono gli allenatori che piacciono a me".

Rimasto sorpreso che non sia andato alla Sampdoria? "So che lo hanno interpellato e lui ha declinato in questo momento. Vuole stare fermo, ci sta. Presto lo chiamerà qualche squadra importante".

Stanno uscendo tanti nomi per il Frosinone. "Sì, se ne fanno tanti. Noi sappiamo chi dobbiamo prendere in silenzio".