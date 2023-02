FREITAS, Braga con qualità anche senza Vitinha

Per Carlos Freitas la partita di giovedì Braga-Fiorentina sarà un tuffo nel passato, essendo stato team manager nel club portoghese e dirigente nella Fiorentina: "Farò il tifo per tutte e due - dichiara - Saranno 2 partite molto equilibrate. Il Braga è in un gran periodo. Anche la Fiorentina ha le sue armi per mettere in difficoltà i portoghesi. Il Braga ha tanta qualità, va alla grande, hanno venduto Vitinha e non hanno perso nulla in qualità. In Portogallo è la squadra più in crescita, ha battuto da poco il Benfica".