FREITAS, A Firenze l'aspettativa si ripercuote sui tifosi

L'ex dirigente della Fiorentina, Carlos Freitas, si è così espresso sul momento dei viola: "Serve vincere per ritrovare fiducia, oggi c'è un evidente calo e come dico sempre io in certe piazze si spende poco per poter arrivare nei primi quattro ma troppo per rimanere fuori dall'Europa. Serve più coesione. Gennaio? Io arrivai a giugno 2016 e si parlava ancora della questione Mammana risalente a sei mesi prima... In generale a Firenze c'è grande aspettativa che ha ripercussioni più sui tifosi che sulla squadra. Italiano? Ha una qualità indiscussa, credo che sia l'ultimo dei problemi della Fiorentina".