FRATELLO BARONE, Siamo grati alla Fiesole. Domani...

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervistato dall'agenzia di stampa LaPresse, Giovanni Barone, fratello di Joe, ha parlato del prossimo match in programma al Franchi tra Fiorenitna e Milan: "Se domani la Fiorentina sarà trascinata dal ricordo di Joe Barone? Sì, giocare in casa è sempre come giocare con un giocatore in più, domani lo sarà ancor di più. Noi tre fratelli la guarderemo a casa mia assieme. Mi dispiace non poter essere là per vedere quello che hanno fatto, come famiglia siamo molto molto grati alla curva Fiesole".

“Siamo inondati di messaggi di tifosi del Milan - aggiunge Giovanni Barone - che vogliono che la Fiorentina vinca. Arrivano messaggi di persone che non conosciamo e scrivono: ‘questa è l’unica volta che spero che la mia squadra perda’. Come famiglia siamo molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto e per quello che faranno per il ricordo di Joe”.