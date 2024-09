FRANCIA-ITALIA, Vittoria azzurra: al Parco dei Principi è 1-3

FirenzeViola.it

L'Italia è ripartita come meglio non poteva. La partita che si temeva potesse finire con un'imbarcata può per tanti motivi rappresentare il modello di riferimento da cui ripartire dopo l'Europeo. L'Italia non solo ha saputo sopperire all'immediato svantaggio, ma è andata oltre. Ha realizzato tre gol, ha difeso con carattere e grande sacrificio arroccandosi quando necessario davanti a un Donnarumma mai protagonista di grandi interventi.