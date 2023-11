FRANCIA-GIBILTERRA, In campo due rossoneri, no Giroud

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia scende in campo alle 20:45 contro Gibilterra nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei. Sono note le formazioni ufficiali e non mancano, come di consueto, gli 'italiani' tra i galletti: i milanisti Maignan e Theo Hernandez, lo juventino Rabiot e anche l'interista Thuram al centro dell'attacco, preferito all'altro rossonero Giroud.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Clauss, Todibo, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Rabiot, Zaire-Emery; Coman, Thuram, Mbappé

CT: Didier Deschamps

GIBILTERRA (4-3-3): Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Mouelhi, Santos; J. Chipolina, Pozo, De Haro; De Barr, Walker, Casciaro

CT: Julio Ribas