FRANCHI, Tifoso con bandiera Palestina scortato fuori

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato da FirenzeToday, si è verificato uno spiacevole inconveniente per un tifoso italo-palestinese prima della partita, scortato fuori dallo stadio dalla Digos perché aveva con sé una bandiera della Palestina. Queste le parole del ragazzo: "Ai primi controlli avevo dichiarato che avevo questa bandiera, e mi hanno lasciato passare. Poi, quando sono passato dalla Digos, mi hanno detto che la bandiera non poteva entrare perché non rappresenta niente e perché in campo non gioca la Palestina. Mi hanno portato fuori, dicendomi che senza bandiera potevo rientrare. Tra l'altro avevo anche un foglio in tasca che mi aveva dato una signora, una sorta di manifesto pro Palestina che non avevo ancora letto. Lo hanno accartocciato e lo hanno buttato via".

"E' una cattiveria enorme - conclude il giovane tifoso -, queste cose non hanno senso. Io sono italo-palestinese, ma non avevo assolutamente intenzioni cattive o di protesta, volevo solo tifare la mia squadra. Allo stadio fanno sempre entrare le bandiere delle varie nazioni, come per esempio dell'Argentina, del Brasile, della Francia. Perchè quella della Palestina no?".