FRANCHI, Sono attesi 25mila spettatori. A Bologna...

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a far da contorno a Fiorentina-Frosinone. Lo riporta La Nazione che aggiunge però come nonostante il meteo ballerino e una partita non di cartello, alla fine il dato degli spettatori presenti sarà buono. Sono attesi circa 25mila spettatori, con una quota partita di 8mila biglietti venduti da sommare agli abbonati. Gli indecisi potranno aggiungersi stamani comprando il biglietto direttamente prima di entrare al Franchi. Per quanto riguarda la trasferta di mercoledì a Bologna, al momento sono poco meno di mille i biglietti già venduti per il settore ospiti del ‘Dall’Ara’. Aumenteranno sicuramente nei prossimi giorni