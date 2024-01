FRANCHI, L'Inter non ha mai vinto quattro volte di fila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Juventus frena, l'Inter ringrazia e può riprendersi la vetta solo una settimana dopo averla persa, per la partita in meno dovuta al viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta come i nerazzurri abbiano scoperto durante il viaggio in treno verso Firenze che la Juventus era stata fermata dall'Empoli, avendo così oggi la chance di riprendersi il primo posto, battendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Ma per riprendersi il primo posto servirà una grande prestazione ai nerazzurri, con i viola che non vogliono perdere terreno dalla zona Champions. All'Inter serve un record: i nerazzurri arrivano da tre vittorie di fila a Firenze e nella propria storia non sono mai arrivati a quattro successi consecutivi contro la Fiorentina. Inzaghi prova a battere anche la cabala, per riprendersi la vetta e mandare un nuovo segnale al campionato.