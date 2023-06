FRANCHI, Depositato ricorso al Tar. Le motivazioni...

Fonte: Lu.Magis.

Questa mattina il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha rivolto un appello al Comune per non andare allo scontro con il Governo attraverso una causa ma di cercare un punto di incontro. Secondo quanto appreso però il ricorso al Tar è stato già depositato ieri, vista la scadenza dei termini. Ma il Comune fa sapere di non aver mai chiuso la porta al governo per una collaborazione istituzionale e se arriveranno proposte fattibili e concrete nell’interesse della città - che non portino alla chiusura e all’abbandono dello Stadio Franchi – saranno prese in seria considerazione.

Le motivazioni del ricorso in sintesi sono queste: 1) Se i fondi sono stati assegnati alle città metropolitane con legge e non sulla base dei progetti presentati, come è possibile togliere le risorse assegnate?

2) La proposta di intervento per lo stadio di Firenze è stata dichiarata ammissibile dal ministero che non ha posto alcun rilievo

3) Sono state rispettate le condizioni per la revoca del finanziamento?

4) Il finanziamento è stato confermato in molteplici atti

5) C'è stata la recente rinnovata attestazione di ammissibilità del ministero dell'interno

6) Nessuna richiesta formale di chiarimenti è stata inviata dalla commissione europea trasmessa al comune di Firenze e nessuna richiesta formale avanzata dal ministero al Comune di Firenze

7) Ci sono state ingenti spese sostenute per un intervento in fase di aggiudicazione

8) Mancata applicazione del comma 4 ter dell'art 14 del Dl 13/23 trasformato in legge

9) Mancate motivazioni nel decreto di definanziamento senza aver mai effettuato nessuna notifica o comunicazione al Comune di Firenze e con lo Stato che ha respinto la richiesta di accesso agli atti del Comune.