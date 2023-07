Attraverso il proprio profilo Instagram, l'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, ha postato una storia in cui gioca a calcio con alcuni amici e uno dei suoi procuratori in Brasile. In allegato una breve didascalia: "Ultimo giorno di vacanza. Ci vediamo presto". L'ex Basilea infatti tornerà a Firenze, pronto per il ritiro e la preparazione pre campionato.