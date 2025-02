Dagli inviati Foto, Rocco Commisso videochiama Galloppa per fare i complimenti alla squadra

La Fiorentina primavera batte 2-1 la Sampdoria in un match valevole per la 23° giornata di campionato. I gigliati, grazie alle reti nel finale di primo di Braschi e Mazzeo, riescono a superare in rimonta i blucerchiati raggiungendo così il sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa Italia.

La formazione di Daniele Galloppa grazie a questi tre punti scavalca in classifica il Sassuolo portandosi al secondo posto dietro alla Roma. Al termine del match il presidente Rocco Commisso ha videochiamato il tecnico dei gigliati per fare i complimenti a tutta la squadra. Qui l'immagine raccolta dalla nostra redazione di Galloppa, insieme al team manager della primavera Rocco De Vincenti, mentre parla con il patron viola: