Proseguono i doni di ex calciatori della Fiorentina all'attuale società con magliette storiche da esporre al Viola Park. In questi giorni è stato il turno di Ciccio Graziani che, come mostrano i profili social del club, ha donato la sua maglia con lo storico sponsor J.D. Farrow's. Ecco l'immagine che testimonia il momento: