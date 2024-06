FOTO, Palladino incontra i bambini del Fiorentina Camp

FirenzeViola.it

Al Viola Park si stanno svolgendo i Camp estivi della Fiorentina, in particolare in questa settimana c'è il secondo turno. Grande e bella sorpresa per i bambini, che hanno incontrato il neo tecnico viola Raffaele Palladino, come mostrano le foto postate dalla Fiorentina stessa. Il terzo turno, ricorda il club, prenderà il via il 1° luglio.