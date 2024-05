FOTO, Moglie Kouame: "Sempre il migliore per me, orgogliosa"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La moglie di Christian Kouame, Karelle, pubblica la foto del giocatore con un bel messaggio a lui dedicato. Il morale dei viola non è certo al massimo e sicuramente al giocatore, che ha avuto anche una buona occasione, sono arrivate anche molte critiche come ai compagni: "Sempre il migliore per me. siamo così orgogliosi di te" scrive nel post su Instagram in un abbraccio virtuale e consolatorio al marito.