FOTO, Fiorentina in visita all'ospedale di Prato

© foto di Federico De Luca

Pietro Terracciano, Giacomo Bonaventura, Alice Tortelli e Michela Catena: questo il gruppo delegazione viola che ha visitato in queste ore il Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato. I quattro calciatori della Fiorentina hanno salutato bambini e bambine presenti portando loro alcune maglie viola da regalare ai presenti, per la gioia dei più piccoli ma anche degli addetti ai lavori. Ecco il post pubblicato sul proprio profilo Instagram dalla Fiorentina, in collaborazione con Unicef: