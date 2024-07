Vacanze quasi finite anche per Sofyan Amrabat che aspetta novità da Manchester che non lo ha riscattato dalla Fiorentina nei tempi e costi pattutiti ma che potrebbe riprenderlo con un'altra trattativa. La Premier resta la prima scelta e il giocatore nel frattempo riprende il lavoro in palestra, mettendo i guantoni. Il marocchino si allena infatti con un sacco da boxe.